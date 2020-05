Un peu plus d'un million de chomeurs

Aujourd'hui les chiffres sont implacables :

* Environ 1 million 200 chômeurs enregistrés, soit 25% de la force de travail, c'est énorme. 10% de chômage, avant la crise 160000 personnes pointaient (chiffre corrigé d'après une last news). A Eilat (frontière égyptienne-jordanie) où le tourisme est la base de l'économie, on relève jusqu'à 70% de chômeurs. Ces chiffres sont les plus haut jamais enregistrés, après la guerre de 6 jours (1967) le taux de chômage était de 10.4% ce qui correspondait à l'époque à 100000 chômeurs. Reste que la crise de 1992 est celle qui a été la plus forte, de 11.2%, qui correspondait à l'arrivée en masse de l'immigration russe.

* L'aéroport devrait - on tient les pouces- ré-ouvrir le 1 juin.

* Mercredi, 16,539 cas de coronavirus étaient confirmés in Israel, avec 262 déces enregistrés, selon les chiffres enregistrés du Ministère de la Briout. Les statistiques misent à jour ici



* Le gouvernement formé, signé alors que nous ne connaissons pas encore à cette heure les ministres formés, mais que l'on peut écrire que Benett et sa formation Yamina sort de la coalition et entre dans l'opposition. L'annonce devrait être publiée dans les heures qui suivent.....(mise à jour voir-ci-dessous)



Mais hier mercredi, c'était surtout la tristesse nationale qui a effacé la visite de Pompéo avec l’enterrement du soldat israélien abattu (mardi), par un jet de pierre, qui a retenu les antennes télé et entre rage et désespoir, l'enterrement a été largement couvert, toutes les larmes du père de son fils unique Lt Amit Ben Yigal ont ému les foyers.

Il s'en ai suivi de violentes manifestations, mercredi, au Sud de la West-Bank vers Hebron entre les forces militaires et les manifestants, pour un triste résultat d'un mort de 15 ans (la nouvelle a été corrigée, dans un premier temps l'armée a dit que le manifestant avait 10 ans...). La chasse à l'homme continue, pour retrouver le meurtrier du soldat.



El Al, comme l'a fait Swiss et beaucoup de compagnies d'aviation, sollicite l'aide de l'état. Et pour l'instant c'est toujours en négociation.

Aucun doute, le gouvernement aura fort à faire, et visiblement, une des informations qui a fuité, c'est Yuli Edelstein l'ex président de la Knesset) qui reprendrait le ministère de la santé, le ministère reste aux mains du Likoud, il paraît que c'est pas pour notre santé, mais que le ministère brasse beaucoup d'argent, donc, hors question de le laisser filer...dans d'autres mains moins expertes.

J'ai fini par conclure, qu'en Suisse l'on dit souvent, que les bons accords, c'est lorsque personne n'est content, autant vous écrire qu'avec cet accord gouvernemental, aux vues des réactions épidermiques à droite et à gauche, que cela doit être un sacré bon accord "mdr".

Coalition gouvernementale mise à jour jeudi 15h34

Premier ministre Benjamin Netanyahu (Likoud)

Ministre de la Défense Benny Gantz (Kahol Lavan)

Ministre des Affaires étrangères Gabi Ashkenazi (Kahol Lavan)

Ministre des Finances Yisrael Katz (Likoud)

Ministre de la Justice Avi Nissenkorn (Kahol Lavan)

Ministre de la Sécurité publique Amir Ohana (Likoud)

Ministre de la Santé Yuli Edelstein (Likoud)

Ministre des Transports Miri Regev (Likoud)

Negev et ministre du développement de la Galilée et ministre de l'Intérieur Arye Dery (Shas)

Ministre de l'économie Amir Peretz (Travail)

Ministre du logement et de la construction Yaakov Litzman (Judaïsme de la Torah United)

Ministre du bien-être social Itzik Shmuli (Travail)

Ministre des Communications Yoaz Hendel (Derech Eretz)

Ministre de l'énergie Yuval Steinitz (Likoud)

Ministre de la protection de l'environnement Zeev Elkin (Likoud)

Ministre de l'absorption des immigrants Pnina Tamano-Shata (Kahol Lavan)

Ministre de la Culture et des sports Chili Tropper (Kahol Lavan)

Ministre de l'Agriculture Alon Schuster (Kahol Lavan)

Ministre du développement communautaire Orli Levi-Abekasis (Gesher)

Ministre des Services religieux Yaakov Avitan (Shas)

Ministre des Affaires de Jérusalem Rafi Peretz (Habayit Hayehudi)

Ministre des Sciences et de la Technologie Izhar Shay (Kahol Lavan

En vertu de l'accord entre le Likoud et Kahol Lavan, le ministère de l'éducation serait le bloc de droite, mais un ministre n'a pas encore été nommé. Les ministères de l'égalité sociale, du tourisme et de la diaspora iraient à Kahol Lavan.

