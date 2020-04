Est-ce que l'antisionisme est rationnel?

Je tenterais de répondre, mais c'est vrai que pour une scientifique comme moi, qui préfère les faits aux fantasmes, et n'étant que peu philosophe, ma réponse sera factuelle. Et je répondrais ici: Non, l’antisionisme tout comme l'antisémitisme est irrationnel. Pourquoi?

Je prendrais deux exemples:

- une caricature où un soldat israélien (dès fois même un juif au nez crochu) est représenté les mains pleines de sang d'un arabe-palestinien, caricature récurrente, que l'on voit souvent

- les drapeaux israéliens souvent utilisé avec la croix gammée, pour diaboliser l'était juif.

Dans ces deux exemples, l'on peut noter que c'est un "fantasme".

D'abord, la population palestinienne est toujours croissante. Il y a environ 4,7 millions de Palestiniens répartit entre Gaza et la Cisjordanie (Judée Samarie) et dont environ 435 000 Palestiniens à Jérusalem-Est. Le nombre vivant sous contrôle israélien exclusif est de 393,163. Et ces chiffres sont les arabes israéliens, vivant en Israël, les arabes possèdent des cartes d'identité ou non, puisqu'un certain nombre d'arabe ont refusé de prendre la nationalité israélienne. A la louche, 1 million d'arabes vivent en Israël. Donc, la majeure partie des palestiniens vivent "sous joug arabe". Statistiquement même si des abus israéliens peuvent être relevés, ils ne sont que peu nombreux - mais très médiatisé- et ils font très souvent l'objet de poursuite pénale

Par conséquent, l'image détournée cis-mentionnée "d’Épinal" est fausse. Israël a une politique dure, mais, on peut relever que cette image est un fantasme dérivé de l'antisémitisme moyenâgeux: où l'on accusait les juifs de boire de le sang des enfants à Pessah, par exemple.

L'exemple deux, celui de drapeaux que l'on voit dans certaines manifestations et aussi en France, ont été souvent utilisé pour diaboliser l'état juif et dans la foulée, tous ses citoyens. Ici, on peut aussi soulever, deux choses, que l'on souhaite se réapproprier l'histoire, en diabolisant l'état par projection on le rend responsable; les juifs (Israel) seraient responsable de la Shoah, afin aussi de se déculpabiliser (on note que cette vision est très européenne, alors que c'est en Europe, le lieu de la Shoah). En diabolisant l'état, on discrédite l'ensemble des citoyens, qui la plupart sont juifs , et l'état juif. On fantasme sur un fait existant : Shoah juif et on y rajoute Israël. Donc, ceci est un fantasme et par la même une forme d'antisémitisme. A travers les âges, l'histoire nous a démontré que l'on a diabolisé les juifs, ce qui a amené au paroxysme de l'horreur, l'extermination de 6 millions de personnes, parce qu'elles étaient juives.

Ces deux exemples démontrent que cet antisionisme est un fantasme.

Alors, pour moi, même si on peut débattre de frontières de quelques kilomètres carrés, ce que je ne ferais pas. Ou du projet politique sioniste, d’Herzel, en passant par Ben Gurion etc, débat qui risque de durer quelques temps, même une ou deux pandémies de confinement n'y suffirai pas.

Et je tiens encore à préciser, que même si je ne suis pas d'accord avec certaines parties du dernier discours de Lapid, il ne peut en tout cas être qualifié d'antisionisme, ce qui est cruellement faux. Lapid est sioniste.

Ici, le fait est que l'antisionisme de qualifié un état de "démon" relève du fantasme. En Israël, il existe de multiples associations, ONG, qui sont qualifiées de gauche et même d’extrême gauche, je relaverais aussi le mouvement des femmes pour la paix : mouvement qui est composée de femmes de tous les milieux, toutes les partis et religions.

Et de vouloir d’assimiler Israël à une vision unilatérale d'un état "démoniaque" dont les citoyens ne cherchent qu'à s'enrichir ou tuer leurs voisins est une marque pour moi d'un fantasme antisémite profond.

Je me permets aussi ici de noter, que beaucoup de masques sont fabriqués à Gaza et qu'ils font l'objet d'échanges commerciaux intenses avec Israël.

Voilà, demain, c'est Yom Hazikaron, et l'Etat a déclaré un couvre-feu, puis Yom Hastamahout avec un autre couvre-feu, à moins qu'entre temps, çà à encore changé....

NB 1 les commentaires sont ouverts mais modérés, et je n'ai pas toujours le temps ni la patience, le temps etc, d'y répondre et je me réserve le droit de ne pas publier, ils sont modérés.

2 crédit @pataline.life la photo est de l'année passée, c'est un peu plus compliqué de se déplace en ce moment ;-)