Crise du Korona en Israël

Depuis le mois de mars, vers le 3, l'état israélien a émis, plusieurs et diverses directives concernant le COVID19, ici appelé simplement "korona".

Les restrictions se sont d'abord appliquées aux personnes revenants de l'étranger, comme la Suisse, ou l'Italie, et celles- ci ne pouvaient plus sortir de leur appartement pendant 14 jours.

Depuis, la liste des pays n'a fait que s'allonger, pour n'avoir pratiquement plus aucun vols, et actuellement, je crois savoir que le moyen le plus simple pour aller en Suisse, serait éventuellement de passer par l'Ukraine...

Puis, les mesures se sont appliquées aux israéliens, qui petit à petit, ont vu leurs espaces de liberté fondre comme neige au soleil. Les premières restrictions donnaient aux israéliens le droit de sortir pour pratiquer un sport, ce qui a depuis été aboli, pour arriver à ce que les citoyens ne peuvent plus se déplacer à plus de 100 mètres de la maison:

-sauf pour faire leurs courses, -aller travailler (pour ceux qui ont encore un travail) et pour des rendez-vous médicaux.

Plus de 22,000 amendes ont été distribuées auprès des contrevenants. Un couvre-feu a même été instauré pour l'entrée de la fête de Pessah et sa sortie, allant même jusqu'à légiférer sur la fermeture des boulangeries à la sortie de la fête pour éviter des foules.

Les bus circulent à cadence très limitées , les trains sont arrêtés, et les avions sont pour la plupart cloués au sol.

Les israéliens sont confinés, les enfants sont à la maison, on n'en voit que très très peu dehors, juste le temps quelque fois d'une petite promenade.

Les masques sont maintenant obligatoires dans les espaces publiques, et l'agence du Mossad "achat à l'étranger" a fourni un certains nombres de masques pour les citoyens. A noter que le prix reste prohibitif, à 3 shekels l'unité, 50 masques 150 shekels soit environ 45 chf. ...ce qui laisse penser que le commerce du masque a un avenir certain.

Aujourd'hui les villages arabes sont très touchés, et après avoir établi la fermeture de certains quartiers (très religieux comme Bnei Brak), et morcelé Jérusalem*, il est possible que certains villages subissent le même sort. Certains villages de Cisjordanie ont déjà opté pour l'auto-confinement, et ont crée des comités d'urgence afin de protéger au mieux leurs populations.

Aujourd’hui, selon les sources officielles, en Israël, les cas confirmés sont de 12,591 ; dont 174 dans un état grave, et 140 recevant un soutien de ventilateur et toujours après une année, pas de gouvernement élu.



*Jerusalem a été divisé en plusieurs quartiers afin de limiter les déplacements des habitants car le taux de contagion était élevé, pour plus de détails voir Kan en français ou timesofisrael.