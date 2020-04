Gantz ou le choix de Salomon

Salomon, roi d’Israël, un jour à Jérusalem, bien avant JC, doit choisir entre deux mères qui revendique la maternité d'un bébé. Il propose la chose suivante, pour satisfaire les deux femmes, de couper l'enfant en deux et d'en offrir à chacune la moitié. Une des femmes accepte, l'autre refuse et Salomon décide que c'est cette dernière la mère, car elle aime son enfant et n'aurait pas accepté qu'il meure. Belle histoire de sagesse.

A l'heure qui l'est, il n'y a toujours pas de gouvernement élu depuis plus d'un an.

Gantz a décidé de créer un gouvernement d'union nationale en perdant une partie de ses alliés avec cette décision, que certains ont appelé de trahison électorale. Il a pris une décision en temps de crise Korona (comme on l'appelle ici) et pour sauver l'état d'une quatrième élection, d'une catastrophe financière supplémentaire pour l'état et compliqué sans doute à organisé dans ces temps pré apocalyptique.

Et, Lundi 13-4 minuit devait sonner le glas de ces négociations qui avaient démarré sur les chapeaux de roue. Mais la nuit, porte conseille et le lundi soir, Rivlin changeait d'avis et annonçait une prolongation jusqu'à mercredi soir: ils donnaient aux deux protagonistes principaux, le temps encore nécessaire à la formation possible d'un gouvernement d'union.

Gantz a fait un choix, -je tiens ici à écrire, que je ne soutiens pas ce choix*- même si le je comprends. Gantz a fait le choix de mettre les intérêts d’Israël avant ces propres intérêts. Il a choisi de faire des concessions, de céder plutôt que continuer sur une voie de l’intransigeance. Il a cédé, pour avancer de laisser BN encore quelques temps à la tête de l'état, au grand dam de ses fans (dont moi).

Cependant, on peut relever qu'en face, il n'en est pas de même. Est-ce que Netanyahou a mis ses propres intérêts de côté pendant ses négociations? Non, il est resté intransigeant quand à son immunité et d'autres choses encore, Le ministre de la Santé est toujours en place même si tout le monde s'accorde à dire qu'il est incompétent. Et pour moi, n'en déplaise les amoureux de BN, c'est là où l'on peut constater la différence entre l'homme de bien, et l'homme d'intérêt.

Netanyhaou, si il avait été Salomon, il aurait -sans doute- coupé le bébé en deux et aurait donné une moitié à chacune des mères, et Gantz lui, a choisi la vie de l'enfant.

*letswaitandsee ...to the next

*ici, j'essaye de comprendre les motivations de Gantz

(notre préenregistrée)

photo coucher de soleil, vue de la plage, crédit @pataline.life, novembre 2019