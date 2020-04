Fin Pessah dé...confiné

Hier soir vers 22hoo, contre toutes attentes, un échange entre Gantz et Netanyhaou a remis sur les rails, l'éventuelle formation d'un gouvernement d'union. Comme je l'écrivais, la politique israélienne est toujours pleine de surprises. Rivlin, le président likoudiste, a finalement donnée à Gantz encore 48 heures pour clore ces négociations.

A l'heure où je l'écris, donc 12h47 heure Israël, les négociations seraient sur le point d'aboutir....Les bruits de couloirs sont qu'actuellement,Gantz aurait céder sur les deux points qui empêchait la finalisation:

- le droit d'immunité pour Netanyahu, qui l'on le savait n'a pas envie de rendre des comptes sur les affaires, je rappelle qu'il devait comparaître devant le tribunal, jusqu'à ce que le virus vienne le sauver - puisqu'il a fermé tous les tribunaux d'Israël. Bref, pour moi surtout ici, Netanyahou signe son arrêt de culpabilité, en entachant du coup, le pays, ces citoyens et sa crédibilité.

- et les annexions, alors là, c'est un peu trop politique pour moi, c'est à propos du fabuleux plan Trump...

Sinon, concernant le virus, 22'000 amendes environ ont été distribuées par la police pour des personnes qui ne respectaient pas différentes règles du confinement. Les transports publics ont été suspendu aujourd'hui mardi et mercredi, puis-qu’enfin la fête se termine demain soir. Le port du masque est obligatoire dans les lieux publics, et on s'attend encore à d'autre turpitudes, mais faut avouer que la population commence à se lasser.

La fin de la fête est proche, certains ont l'habitude clôturer Pessah en festoyant avec la "Mimouna", normalement les rassemblements -même familiaux- sont interdits, mais ni Rivlin*, ni Netanyahu ne l'ont respecté pour le Seder, alors que nous les citoyens lambda, on se contentera - d'attendre jeudi pour aller s'offrir un croissant afin de fête dignement la sortie de la fête!

Il est possible que d'ici là de nouvelles nouvelles viendront égayer notre quotidien! Dans l'attente : Restez confiné!

NB les photos sont des archives, ici, vue de la gare Haganah au sud de Tel-aviv, vue en direction du Nord, octobre 2019, la vue montre l'ayalon (comme le périphérique à Paris, ou autoroute de contournement à Genève) crédit @pataline.life

*Rivlin s'est excusé