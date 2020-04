Pessah et Pandémie

Aujourd'hui, jour de demi-fête, entendez par là, un jour de fête à moitié, c'est à dire, que c'est Pessah, mais entre deux fêtes, vous avez pas suivi? Bon, allez on se concentre, un jour de fête puisque nous sommes Pessah, 7 jours en Eretz (Israel) et 8 jours en Galout (tout le monde sauf Israël)ö où les observants, ne mangent pas de pain, d'autres les appelleront juifs cacher , après je vous laisse juge. Bref, donc, jusqu'à mercredi - soir (pour Israël) , il n'est pas possible de manger de Hametz (levain, donc, tout ce qui dérive du levain), et des graines pour nous les pauvres ashkenazes. Que mangez vous donc alors ? ben des patates, c'est la semaine de la patates, bref .

ici en ce demi-jour de fête, où les règles religieuses sont un peu plus souples, comme le droit d'allumer la lumière et même pour les plus chanceux, de surfer sur internet.... bon revenons aux nouvelles du jour: Le gouvernement d'union ne sera pas formé.

A grande pompe et espoir, Gantz (leader de Bleublanc) avait accepté de former un gouvernemet d'union sacrée afin de lutter contre la pandémie, d'être nommer PM après (dans 18 mois, fin 2021) Netanyahou (futur ou ex Premier ministre, faites vos jeux). Sauf qu'après d'intense négociations où même une liste de ministres a été donné, les négociations ont échouées sur des points chauds (comme les annexions) et sauf grand imprévu, cette union n'aura pas lieu. Gantz rend son mandat à Rivlin (président d’Israël) , qui a refusé une prolongation, afin que Gantz continue ses négociations et puisse former un gouvernement d'union. Mais nouvelle surprise, faut avouer qu'en Israël, on manque pas d'idées pour les surprises, surtout en politique. Rivlin a confiera le mandat à la Knesset (et non à Netanyahou) la formation d'un possible gouvernement. Elle aura 35 jours pour le faire.

Dans la foulée, parce qu'une pandémie mondiale ne suffit pas, ni le feuilleton de la formation d'un gouvernement attendu depuis 3 élections, plus d'une année et quelques millions de Shekels plus tard, la vie israélienne serait sans doute trop ennuyeuse.

Alors, les différents journalistes et d'autres, se demandent comment est gérée la crise du korona et l'on dénonce l'opacité du ministère de la santé: toujours aux mains de Litzman qui confiné (puisque testé positif au Covid19), a autorisé le temps de la crise, qu'on installe internet chez lui, puisque jusqu’alors, il n'avait qu'un téléphone et même pas smart...

Et toujours, entre deux fêtes, hier, un avion de New-York a atterrit à Ben-Gurion (aéroport de Tel-aviv), et malgré les très nombreuses restrictions de déplacement des israéliens, les nouveaux arrivants ont pu sortir sans encombre et sans aucune vérification de l'aéroport. Scandale !! qui a eu pour effet que ce matin ou samedi? BN avait ordonné l'arrêt de tous les vols, parce que cela fait un mois, que visiblement les nouveaux arrivants, atterrissement sans réel suivi et par conséquent la nouvelle vient de tomber : Israël approuve la mise en quarantaine obligatoire de toute personne arrivant de l'étranger

Ce qui est assez étrange, puisque cette mesure a déjà été prise, il y a un mois. Donc, visiblement, entre loi, recommandation, instructions, tout le monde s'y perd...

Tout cela sur fond de crise économique, car pratiquement un million de chômeurs sont inscrits comme tels en Israël. Le ministère des Finances a estimé que le coût total de la pandémie de coronavirus pour l’économie israélienne pourrait atteindre les 45 milliards de shekels (11 milliards d’euros) mais l'on ne sait toujours pas sur quoi et comment se base ses chiffres (durée de la crise etc)... bref, pas le temps de s'ennuyer même en confinement. Et pour ceux qui souhaitent en savoir plus, je vous recommande l'excellente Yaelle Ifrah, qui donne beaucoup d'excellentes explications sur la chaine KAN en français.

Vous apprendrez qu'ici aussi les œufs sont devenus une denrée rare et convoitée!

Dans l'attente, Moadim lsimeah, pour les uns, bonnes fêtes de Pâques pour les autres et surtout : Restez chez vous!

