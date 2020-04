Quelques jours avant Pessah...

Je reçois beaucoup de commentaires négatifs, quand à ma plume.

Bien, je vais donc, mettre à plat quelques faits.

Israël est un état juif. Le premier ministre (bien malheureusement et à l'insu de mon choix) Benjamin Netanyahou.

De fait, Monsieur B.N est le représentant politique de l'état. Il n'est pas l'état. Par exemple, si je critiquais Mme Simonetta Sommaruga pour ses décisions, je ne critiquerais pas l'essence même de la confédération. On distingue la femme représentante pour un an de la confédération et la structure de l'état confédéré. C'est la même chose avec M.BN. je critique sa politique. Pourquoi?

Parce qu'actuellement le salaire minimal heure est de 35 Shekels, et la plupart des personnes sont payées entre 35-55 Shekels, à titre de comparaison, un yaourt nature est 2.5 shekels de 200 gr. En suisse, un pot de yaourt nature "denner" est 80cts (de mémoire) de 500gr. C'est à dire qu'en suisse, j'ai pour le même prix plus du double de yaourt, pour un pouvoir d'achat 3 fois plus haut !!

Et personnellement, j'en ai marre, comme beaucoup d'israéliens, que des non-israéliens, gauchistes ou bibistes, ou quels qui soit, nous donne des bonnes leçons de comment et quoi voter. Les personnes qui m'inondent de messages - ne savent- ni ne comprennent la vie israélienne au quotidien.

Et j'estime que si l'on dénonce ces abus de pouvoir, nous arriverons à un état plus juste pour les citoyens israéliens. Car Israël, est un état de bientôt 9 millions d'habitants. Et parmi ces habitants, il y a des personnes non -juives, comme les druzes ou des chrétiens.

La population a été multipliée par 10 et on annonce 15.8 millions d'habitant en 2048. Et un état, doit se gérer sans corruption. Malheureusement ou il est ainsi, que l'état israélien est juif et moyen-oriental.

(photo myhebrewlearning.com instagram)

Et de décrire un état comme un état parfait est illusoire, il faut distinguer la prouesse technologique "start-up" nation, et féliciter de tout le chemin effectué ces dernières années, construction d'un état à partir de presque rien, des routes, des immeubles, bref un état. Mais certes BN a travaillé pour l'état, mais il n'est pas le SEUL. Les citoyens, beaucoup d'anonymes ont travaillé dur, certains même y ont perdu la vie.

Par conséquent, je suis contre la personnification de l'état. BN est le représentant de l'état, il n'est pas l'état. Sa politique n'est pas celle que je souhaiterais mise en place, au niveau social par exemple et l'on voit aujourd'hui, le système de santé est obsolète, et les mesures drastiques actuelles sont là pour le prouver, car depuis deux jours, l'armée vient aider la police à mettre en place les mesures de confinement, qui était pourtant respectées sauf dans certains quartiers.

Bref, j'en ai marre des gens agressifs envers moi, parce qu'il pense que la critique c'est de l'antisémitisme (et je réponds même plus à cette pseudo insulte gauchiste devenue fourre-tout) . Je vis en Israël, je suis juive, je suis israélienne, alors les personnes qui m'insultent en me traitant d' "antisémite", c'est qu'elles n'ont pas compris grand chose et, je pense qu'il faut arrêter de penser en fantasmant.

Les non israéliens, non-juifs, qui passent leurs temps à critiquer l'état d’Israël, en défendant uniquement le "droit des palestiniens" etc, là, il y a sans aucun doute de l'antisémitisme dans l'air. Ma vision de l'état israélien est juif et démocratique, et sans corruption.

Le problème s'est le même que pour les antisémites, ils ne pensent pas factuellement, ils vivent de fantasmes, d'imaginaire, et ils se créent une vérité, à force de lire et de voir de fausses informations diffusés par des médias peu scrupuleux, ils se nourrissent de vérité toute faite plus faciles à croire, et qui alimentent leur réalité, c'est plus simple de vivre avec des réponses connues d'avance qu'avec des incertitudes.

Et dans la foulée, je rappelle ici, que c'est un blog d'humeur (d'idées) et pas d'informations, pour ceux qui visiblement n'ont pas compris (je pense que cette personne se reconnaitra).

