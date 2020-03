démocratie israélienne est suspendue ....

Aujourd'hui, Netanyahu et Edelstein ont décidé "comme ca" de fermer la Knesset, la démocratie israélienne est par conséquent suspendue.

Oui, le virus offre à Nettanyahu,"la chance" qu'il n'attendait plus. Il a déjà suspendu les tribunaux, donc à l'oubliette, sa convocation au tribunal et maintenant que Benny Gantz a été nommé pour former en 28 jours un gouvernement et qu'il a pu déposé une demande, puisqu'il a une majorité de 61 députés à la Knesset, afin de former un gouvernement. Netanyahu et Edelstein ont profité de la crise pour fermer la Knesset.

Impossible donc, de former un gouvernement. A la radio, beaucoup de commentaires, disant qu'ils sont en train de jeter à la poubelle cette démocratie qui refuse de lui donner une majorité.

Car on a beau calculer comme on veut, Netanyahu n'a pas la majorité. C'est un fait, et cela fait plus d'une année qu'il ne l'a plus et conserve un pouvoir, qu'il n'a plus démocratiquement.

Alors oui, nous les citoyens nous sommes inquiets, du virus, de la contagion qui s'étend, mais nous nous inquiétons aussi de l'avenir de la démocratie israélienne, car après le virus, il faudra bien vivre, et nous souhaitons de vivre libre, dans le respect de tous les citoyens et pas dans une pensée unique.