Pourquoi, pour moi, Netanyahu n'a pas gagné.

Évidemment, ce n'est que mon point de vue.

Pour moi, Netanyahu n'a pas gagné. Pourquoi?

Parce que même si il y gagné quelques voix, ou quelques sièges, cette majorité il ne l'obtient pas. Il reste en échec, après 3 élections, et il n'arrive toujours pas à monter un gouvernement. Il reste accroché à son siège, faute de mieux, un PM sans budget, sans vrai gouvernement. Une majorité des électeurs israéliens ne souhaite pas Netanyahu comme PM (premier ministre).

Pas de Rak bibi (seulement bibi)

Netanyhau (BN) au long de cette année a perdu des soutiens, d'abord

*Liberman (chef d'Israel beytenou), qui après avoir été l'instigateur du premier tour électoral, s'est montré un adversaire bien plus coriace, que BN l'avait imaginé. D'un possible allié, Liberman est passé dans l'opposition face aux religieux. Surtout lors de cette dernière campagne, où il a clairement émis des idées laïcs ( ou anti religieuses) . Même si ses points de vue, peuvent paraitre un peu loufoque car sa femme et en partie ses enfants sont très religieux. Netanyahu a perdu son allié dans ses batailles à répétition. Et avec lui, les sièges dont il aurait tant besoin.

* Le clan arabe s'est renforcé, les arabes ont compris qu'ils avaient un réel pouvoir de blocage et finalement ont voté massivement (et pas en masse). De plus les partis arabes en s'alliant se sont eux aussi montré des adversaires avec lesquels, il faudra sans doute compter. Ils profitent des divergences entre les différents mouvements politiques. Et ce résultat exacerbe aussi les failles du système.

* Netanyahu n'a fait que renforcer finalement les extrêmes, et les religieux (si on ne veut pas considérer comme des extrêmes. Sa politique, ses tactiques n'ont fait que renforcer encore plus les religieux et met les citoyens sur le chemin d'une théocratie.

* Et surtout, finalement, son procès, le 17 mars.

Alors des amis disaient qu'il a fait une campagne magistrale, oui, d'accord si on veut, car effectivement avec 3 chefs d'accusation pour corruption, arriver à une tel score, c'est vraiment à la fois désolant et chapeau bas!

Cependant, aujourd'hui, après ses élections à répétition, on a pu constater la faille de la démocratie israélienne, sa faiblesse, mais aussi sa force, celle de mettre en examen un PM, de mettre en échec la corruption, même si cela coute très cher aux citoyens qui vivent maintenant une année sans budget.