jour J-8 Qu'on lui coupe la Tête!

La date des élections avance et les pronostics vont bon train. Les "droitistes" montent au créneau de pus en plus agressivement. C'est la marque de fabrique de la droite dure. "Vendu" Traite" sont désormais des insultes quotidiennes. L'été s'est écoulé, les gens sont avachis par la chaleur moite, et personne n'a envie de trop discuter. Les dés semblent déjà jetés.

Chacun fait ses calculs, la droite dure, compte ses sièges possibles. Shaked a fait alliance pour glaner des voix. Kahlon a sans aucun doute perdu son électorat et on comprend mal son calcul. L'initiateur de Zéout, Moshe Feiglin, s'est rallié à Netanyhaou contre un siège de ministre: mais à combien d'autre il en a promis? Peut- importe, il créera quelques ministères en cas de victoire, pour s'assurer que chacun puisse voter sa fameuse loi d'immunité.

L'électorat franco-israélien, lui reste pour la plupart, le noyau dure des bibistes droite-extrème, vouant un culte presque aveugle à leur idole : Netanyahu.

Pourtant certains voteront Shaked, ils sont prêt à brader la démocratie pour une fantasmagorie. Pour eux, dans l'état israélien, les arabes et même les non-juifs n'existent pas. Pour eux, l'état juif, la loi Nation, il veulent une identité purement juive, et attention à ceux qui ne pensent pas comme eux.

Certains même clament que la constitution* n'a pas lieu d'être et que la Torah (la bible pour faire court) fait foi. Sauf, que la règle de la circulation, la pollution, les marchés du gaz, l'environnement ne font pas partie de la Torah.

Les crèches? non plus.

La vie chère, les téléphones portables, il n'y a pas de règlements y concernant dans le Talmud, et j'ai beau être une bille en judaisme, enfin presque, ces soucis de société doivent être légiférés. Je ne comprends pas ces français venus de France avec leurs bagages européens.

Quels traumatismes ont-ils vécu? Est-ce le bataclan? ou alors Charlie Hebdo? Tous accusent le socialisme, je pense qu'ils se trompent de cible. C'est l’islamisme,à combattre, l'obscurantisme religieux. Le fait est que la France a mal géré, et continue à mon avis, de mal gérer ses problèmes. Après, tout est question d'interprétation. Quelque fois, je pense aussi que la plupart des français qui ont fait leur Alyah**, l'ont fait par obligation, car en France, ils ne sentaient plus en sécurité, alors ils accusent le socialisme, pas Sarko, pas Chirac, bref. Le socialisme est l'objet de toutes leurs frustrations, finalement, ils vivaient bien en France, ils avaient des bons salaires, des vacances payées (merci le socialisme!) ici, en Israël, ils doivent bosser 2x à 3x plus dure pour gagner moins.

Ceci explique peut-être leurs amertumes.

Mais est-ce que cela excuse leurs dérapages? Qu'on lui coupe la tête écrit fièrement un internaute. De fait, il devient terroriste lui qui avant avait dénonçait sans doute les atrocités, maintenant il veut couper la tête des opposants.

Je ne peux m'empêcher d'être triste.

*il n'existe pas de constitution en Israël.

** installation en Israel