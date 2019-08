Ca y est! nous sommes rentrés dans la bataille des élections. Avant, c'était juste de "l’échauffement" . Depuis le 4 aout, c'est sérieux, les partis ont déposé leurs listes officielles, et les insultes commencent à fleurir, comme les narcisses sur la Riviera au printemps.

Certains pensaient que la campagne était "méchante"? Nous n'en sommes qu'au début : un parti assimile les juifs réformés et les gays (tous dans le même paniers lol) aux nazis. Un coup de pub, mal nommée, un parti qui ne (enfin nous le souhaitons) n'atteindra pas le seuil d'éligibilité. Mais dont les publicités n'ont pas été interdites, car, tous les coups sont permis en temps électoral.

D'ailleurs la dernière rumeur, parce qu'une rumeur est toujours meilleure qu'une vraie information ! c'est que Bleublanc souhaite se séparer! Évidement, cette possibilité séduirait beaucoup le camp likoudiste, qui visiblement confond ses rêves avec la réalité !

Trente deux partis sont en lice pour le 17 septembre Chaque voix compte. Alors les insultes continueront de pleuvoir. Qui convainc-on avec ? j'en ai aucune idée, mais visiblement l'argument "insulte violente" est très utilisée chez les bibistes!

"Sale gauchiste," me semble la plus commune et celle la plus régulièrement utilisée comme l"argument". Ce que l'on ne comprends pas, c'est le fait que l'état israélien a été bâti par des gauchistes. Que sans ces socialistes, l'état n'aurait pas pu naître ou renaitre, et en guise de conclusion du jour :Une analyse excellente que j'aurais aimé écrire ou presque :-p