Antisémitisme électoral ?

Je lis en parcourant les lignes des blog de la TdG qu'un de mes confrères - peut-on s'appeler comme cela entre nous les bloggeurs?- se plaindre de l'ambiance insupportable de la campagne électorale israélienne

oui, bon. bof.

De quoi est-il question? la vidéo (ci-dessous), qui est l'objet de la diatribe de plusieurs et dont M.Netanyahou a qualifié de relents d'antisémitisme!

Soyons sérieux. Le texte défilant de la vidéo incriminée est simple.

Il s'agit d'un échange entre plusieurs protagonistes : Netanyahou, Ayalet Scheked, Biton, Smotrich, Litzman et Nouvelle droite. Il s'agit ici des "têtes" des partis religieux et ultra nationalistes.











https://www.facebook.com/YairLapid/videos/356626158365262/



L'échange est cruel, mais très simple. Netanyhou littéralement "a quelque chose pour ses amis" et les amis répondent chacun, qu'ils sont très intéressées de signer ( sous entendu l'immunité de) en échange de divers "avantages" financiers pour la plupart.

Il n'y a aucun antisémitisme, simplement une vérité cruelle. Depuis longtemps, ces partis ont abandonné, leur morale, pour celui des finances. En fait, la vidéo dénonce que ces partis sont les alliés fidèles contre des avantages financiers. Il n'y a ici qu'une dénonciation de la corruption latente des partis incriminés. La preuve, le directeur du Shass à peine sorti de prison est de nouveau sur le banc des accusés!

Cette vidéo fait mal et à moi aussi. L'état a un devoir d'exemplarité, qu'actuellement beaucoup trop - de personnes au gouvernement n'ont plus. Pas tous. mais trop et Un serait déjà de trop.

Et. Effectivement, le judaisme est aussi aux cœurs des débats. Mais il ne s'agit pas de changer la Torah.

Personne, ne l'a écrit ou dit dans ce sens. Il s'agit ici, de permettre à des personnes qui selon la Halakah ne seraient pas juifs, de pouvoir vivre: se marier, par exemple,et de ne pas devoir prendre un avion pour se faire. De revenir à un judaisme ouvert- sérieux- sans tomber dans l'obscurantisme.

Il s'agit de permettre à des personnes qui le souhaitent de pouvoir se déplacer sans payer des taxis. Hier, un tribunal a dû intervenir pour empêcher des concerts où les femmes et les hommes seraient séparés - dans un lieu public!

Des religieux sont de plus en plus impliqués dans des affaires de pédophilies. La caricature d'Amos Biderman (ci-dessus), Les pédophiles de Litzman : « ils ne font pas ça le shabbat ! Alors, quel est le problème ? ». Cette campagne est cruelle et très dure, mais les enjeux sont énormes.

Et concernant Bleublanc, on ne change pas un team gagnant! Lapid ne serait pas assez idiot de se priver d'une victoire ...il sait que cette alliance permettra de signer la fin d'un règne qui devient despotique, et c'est ce nous l’espérons tous enfin je l'espère!