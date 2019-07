juste avant Shabbat, les femmes israéliennes

Pour changer de la politique, et des élections bis, et en cette veille de Shabbat,où la chaleur revenue, j'écrirais sur les femmes israéliennes (on notera que je leurs demande pas leurs teoudat Zéout/carte d'identité israélienne) car elles ont revêtu leurs habits estivaux.

Évidemment, je ne peux faire que des généralités et bien sûr, ne pas refléter l'ensemble de la population féminine israélienne.

Si une partie de la population féminine a décidé de se vêtir "tzinout"/ "pudeur" , c'est à dire qu'elles suivent certaine prescription donnée par le rabbinat, l'autre ne suit pas ses restrictions, et c'est le moins que l'on puisse écrire. Après, je vous laisserais décider si ces décisions rabinacales sont patriarcales ou dictées par la Torah, n'ayant pas d'avis halakhique sur la question.

De fait, on peut donc, d'ores et déjà séparer les femmes en deux grandes catégories distinctes "tzinout" et non-tzinout, je préciserais que tzinout et religieuses n'est pas forcément dépendant, des femmes ne suivant pas la tzinout, sont respectueuse du Shabbat, etc.... Cela aurait été trop simple :-) !

Mais ne nous attardons pas sur les différents mouvements religieux, car Shabbat rentre dans 2-3 heures et je n'aurais pas le temps de faire le tour de la question.

Donc, après avoir catégorisé de manière imprécise, les femmes israéliennes, attardons nous surtout sur celles qui nous intéresse, les non-tzinout.

Bien évidement, ce ne sont que des généralités, mais la mode israélienne reste....très israélienne!

La plupart des femmes, les jeunes entre 15-25 ans affectionnent le leggins moulant, mais j'aurais tort de généraliser ce point, car le point commun de toutes ses femmes israélienne, c'est leur assurance en général. Une assurance que l'on pourrait qualifier de sans gène. On s'habille comme cela nous plait, et sans apriori. Je me suis jamais habillée aussi court, aussi olé olé. Cela est sans doute contagieux, je porte des shorts que je n'aurais jamais porté en Europe, où les codes - si je comprends bien "la modeuse brésilienne de M6" reste assez strictes.

Ici, les femmes de tous les âges, poids, tailles se retrouvent sur la plage gaiement, et sont unies par l'acceptation de leurs corps, trop minces, gros, gras ou très beaux. Adieux complexes! C'est bon pour les autres, ici on se fout des codes et finalement plus personne ne fait attention ou presque.

Et c'est pareil dans la rue, je suis encore "Choquée" ou impressionnée, de certaines tenues choisies par les femmes. Hier, j'étais avec une amie et celle-ci portait une robe que l'on aurait pu classer dans nuisette (de nuit). A Tel-Aviv tout du moins, la jeune femme (très belle) ne soulevait que quelques regards dragueurs. Mais rien de plus. D'autres femmes de tout âge, se promènent, nombril à l'air. Certaines en leggins léopard, ou des mini jupe. Il n'y a aucune règle, qui semble être imposée, seulement celle de faire ce qu'il te plait. Et moi, j'aime beaucoup çà!

Shabbat Shalom!

Photo des Tableaux d'une artiste d'origine yemenite -Orit Akta Hildesheim- la peinture de droite, "confined" son mariage religieux yeminite, sous le poids des traditions, le tableau de droite "metamorphosis" son deuxième mariage où la femme est libérée.