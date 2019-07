Liberman ouvre le bal

Désolée, les fins d'année scolaire sont toujours plus remplies que l'année, ce n'est pas l'actualité qui manque de sujet mais plutôt le temps... :) !

Mais me voilà et je me lève et l'actualité du jour est que Liberman (voir note en bas de page 1) annonce à grand fracas qu'il souhaite former un grande coalition sans les religieux, et sans Netanyhou, avec la parti bleu-blanc (kahollavan).

Évidement, cette belle intention vient après que ces nouvelles nouvelles élections ont été agendées, et qu'il faudra maintenant attendre le résultat de ces nouvelles élections....en septembre, mais on peut se féliciter que les choses bougent enfin, un réveil tardif est mieux que de rester en hibernation !

Le reste de l'actualité de la semaine c'est montré toujours des plus croustillantes.

*** Sarah Nettanyhaou, (la femme de BN) a fini par plaider coupable d'abus de bien public ou utilisation de biens publics sans autorisation (comme elle a plaidé coupable, l'état change d'intitulé d'accusation). Elle reconnait avoir dépenser ou puiser dans la caisse pour organiser divers event privés- pour un montant estimé à 220 millions d'Euros, mais dont l'état ne recourait que pour 80'000 ....soit une bagatelle ou presque :-(. En contre partie de son plaider coupable, l'état ne récupérera qu'environ 10'000 euros. C'est un deal des plus intéressant!

*** Quand au parti travailliste (avoda) dont, par sans doute calcul, Benjamin, le mari de Madame Sarah Netanyhaou, avait laissé des propositions, à quelques heures de l'échéance de créer une gouvernement, à deux ou trois membres d'avoda, d'être inclus dans le nouveau gouvernement (voir dernière note), a eu pour l'effet d'un tsunami. Gabbai (la tête de liste) a annoncé de prochaine élections internes et Baraq, Lvini reviendrait au devant de la scène pour faire renaître le pari agonisant...ou zombiesque.

Le titre de "dernières nouvelles" yedioth ahronoth : les élections du cerveau. En effet, nous espérons, que tous les israéliens se serviront de leur cerveau pour élire un gouvernement, qui souhaite travailler pour eux et par pour lui même. Rien n'est moins sûre, des années de bibimania ont laissé des traces...aux cerveaux....

A mes lecteurs : j'aimerais savoir si des notes plus courtes seraient plus appréciées, qu'une revue qu'un résumé d'actualité de la semaine?

1) liberman : chef du parti Israel betaynou : Israël notre maison- droite - ultra droite laïc