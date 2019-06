Rien de nouveau sous le soleil

Pour le Shabbat à venir, une photo d'un délicieux couché de soleil, parce qu'il parait qu'en Europe, le temps est moche.

Ici, rien de nouveau ou presque sous le soleil, BN a de la peine à satisfaire les exigences multiples des partenaires de sa coalition. Il veut faire passer sa loi d'immunité au plus vite, évidement, il en a besoin, et il ne lui reste que quelques jours pour former son gouvernement.

Liberman soulève des questions justes: ce gouvernement ne reflète pas l'état démocratique mais vire la théocratie: le suspens est de mise, mais certain mise sur le fait que Liberman veut faire monter les enchères avant de rentrer docilement dans les rangs.

Les députés de l'opposition, à la Knesset ont égrenés, les pages d'accusation de BN (qui sont disponible sur le web en hébreu).

"L’affaire 1000 concerne des accusations que Netanyahu aurait reçu des cadeaux et des avantages de milliardaires, dont Arnon Milchan, producteur d’Hollywood né en Israël, en échange de services. Dans l’Affaire 2000, Netanyahu est accusé de s’être mis d’accord avec Arnon Mozes, propriétaire du journal Yedioth Ahronoth, pour affaiblir un quotidien rival en échange d’une couverture plus favorable de Yedioth. Dans l’affaire 4000, largement considérée comme la plus grave pour le Premier ministre, Netanyahu est accusé d’avoir fait avancer des décisions de régulation qui ont bénéficié à Shaul Elovitch, l’actionnaire principal du géant des télécommunications Bezeq, à hauteur de centaines de millions de dollars, en échange d’une couverture médiatique sur son site internet d’information Walla.(source times of israel)"



Et c'est sans compter l'affaire des sous-marins, en plus de 4 autres députés du futur "gouvernement" ; si il devait être formés qui sont sous l’œil des autorités. Dont un, qui aurait fait pression pour que des personnes soupçonnées d'être des délinquants sexuels puissent obtenir certain privilège.... Nous sommes en plein délire.

Samedi soir, motze Shabbat, une manifestation est organisée par Bleu-blanc, et d'autres partis ou associations, dont "les incorruptibles". Cette manifestation, dont j'espère vous en relater quelques épisodes.

L''Eurovision a été un succès, Madonna a chanté faux, mais à l'aide d'un bon logiciel tout a été arrangé et on y pense déjà plus, place à l'été. Des milliers de touristes semblent s’être encore s'égarer.

Les températures dû au vent, que je soupçonne être le Simoun, a fait monter de 10 degré les températures qui restaient encore "printanières" la semaine passée. Hier, 37 degré, jusqu'à 40 degré ont été supportés à Tel-aviv, et à la Mer Morte, jusqu' 48 degré!

Malheureusement, Lag Baomer (fête célébration du 33 jours de l'Omer) dont la coutume est d'allumer différents feux....à mis le pays dans une situation critique, en effet, des centaines de feux ont éclatés dans le pays, et les autorités ont dû évacuer des maisons et quelques centaines d'habitants ... l'été n'est pas encore été déclaré......çà promet d’être chaud!