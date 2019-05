Eurovision, Hamas, Roquettes etc....

Les analyses des derniers événements (c'est à dire la dernière crise des roquettes depuis Gaza) vont bon train et pointent comme responsable l'EUROVISION.

Le Hamas, qui tient la bande de Gaza dans une main de fer (et oubliez le velours!) , - entre guillemets- si il y a bien quelqu'un de responsable de la situation de Gaza, c'est bien le Hamas - aurait décidé d'être l'invité surprise de l'Eurovision, bon, on pourrait se demander si il y avait un groupe de chanteur style *hamasband qui souhaitait se produire à la grande messe ?... bref.

De fait, cette situation: les tirs réguliers de roquettes depuis Gaza, perdure depuis..... longtemps, longtemps, trop longtemps, et c'est pas améliorée depuis que BN est au pouvoir, 13 déjà.

Ci-dessous, l'image du capitaine Haddock, qui envoie mes bons vœux au Hamas :-)

Bon, ceci dit, çà fait du bien.

Revenons à nos moutons.

Donc, le Hamas, à la sortie du Ramadan, fêtant joyeusement avec l'envoi de + 600 roquettes- aurait décidé de profiter de l'Eurovision, qui aura lieu la semaine prochaine, pour soutirer quelques avantages au gouvernement (toujours pas formé) de BN.

Pourquoi s'en serait-il privé?

Nous n'en sauront pas plus, c'est l'Omerta, BN évidement, soutient que les bombardements sur la bande de Gaza, ont été suffisamment "convaincants" ... laissez moi rire.

Il est peu probable, que le Hamas, qui n'a aucun considération pour ses habitants, se soient laissés louvoyer, par des bombes même très efficaces.



Et puis, les analyses vont bon train aussi, concernant les habitants du "sud", en effet, plusieurs personnes, choisies surement sur le volet par des journalistes bien intentionnés, se sont exprimés haut et fort pour "BIBI", "bibi, on compte sur toi", "bibi, on t'aime, on vote pour toi, ne nous fait pas passer pour des idiots, de voter chaque fois pour toi"....etc...etc... évidement consternation du reste de la population !



Le professeur Yoram Yovel, titulaire de la chaire de psychopathologie à l’Université hébraïque de Jérusalem, explique que l’attitude d’une majorité parmi les habitants du sud d’Israël qui se déclarent satisfaits de la politique de Netanyahou tout en subissant depuis des années les bombardements depuis la bande de Gaza; est le même que l' attitude des femmes battues qui, entre deux agressions violentes de la part de leur conjoint, ressentent une sensation de bonheur dans leur couple ! (ref: article ynetsnews) 1

De fait, les bombardements ont cessé, les habitants recourent à leurs obligations, dans mon immeuble l'abri est rempli de diverses objets appartenant à tous les propriétaires, et il y est totalement impossible d'y rentrer pour s'y réfugier....je pense qu'à force de vivre ici, les habitants intègrent une vie basée sur l'immédiat, le passé n'existe pas, le futur est trop incertain, c'est tout et tout de suite...mais jusqu'à quand ?



1 l'article est traduit par une connaissance, n'étant pas dispo en anglais.