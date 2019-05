le jour où je suis devenue une gauchiste ...

Le jour où, je suis devenue une intellectuelle de gauche....J'aurais jamais cru que cela pourrait m'arriver. Pendant ses élections (et même encore aujourd'hui) , je me suis fait traitée de gauchiste (même de communiste ! Bref!)

Gauchiste, est devenu une insulte et je comprends toujours pas pourquoi. Etre de gauche, avec une longue liste de stéréotypes qui en découlent. De juive, en Europe, je suis devenue Ashkenaze en Israel, et je vous rassure, par contre, je ne suis pas devenue riche, c'est sans doute, ce que je regrette le plus!.



Moi, fille d'ouvriers, me voilà peu forte aise avec cette étiquette "intello - gauchiste". En effet, si j'ai fréquenté les bibliothèque, c'est grâce au bibliobus du mercredi. Tant de livres lus, même dévorés. La comtesse de Ségur (à lire absolument, pour vos enfants un must) , les petits rats de l'Opéra, le club des 5, Fantomette, de la bibliothèque rose à la verte. Puis, d'autres collection, des Agatha Christie, passant par Alexandre Dumas et d'autres bouquins.

De fait, pendant des années, j'ai été "blonde" et de passer de "blonde" à "intellectuelle de gauche", est une étiquette, dont il faut que je m'habitue.



Je constate que les étiquettes fluctuent au fil des modes, des lieux dans lesquels ont se retrouvent.

Comment notre propre perception est différente de celle que les autres ont de soi. Qui suis-je ? Est-ce que je suis une gauchiste, bobo, irréaliste, vivant dans le confort?



Où ici, suis-je seulement la projection des peurs des autres et de leurs fantasmes (en l’occurrence ici des bibistes, d'origine française)? Dois-je m'offusquer? ou au contraire en être fière?



Car, comme l'affiche ("Affiche du 1er mai en langue yiddish, diffusée vers 1935 par le mouvement sioniste socialiste Poalé Tsion (Les Travailleurs de Sion).") ,les ouvriers de Sion, une organisation sioniste de gauche, une des organisation qui a permis la construction de l'état d’Israël. Ben Gurion, qui était socialiste. Et sur la photo (un graffiti en ville de Tel-aviv), Herzl, qui se battu pour un état juif. Merci aux "gauchistes"!



Pendant le Shabbat, plus de 400 rockettes ont été tirées depuis Gaza, sur le sud d'Israel : Ashkelon, Sderot et région, solidarité pour les habitants du Sud.

Cette note avait été préparée, et je devrais donner qq. nouvelles plus détaillées sur le sujet plus tard.