Aujourd'hui, c'est l'ouverture de la nouvelle Knesset, où les nouveaux membres vont siéger le temps du nouveau gouvernement durera.

Un des "chers" élus, Michael Malkieli , du parti Shass (ultra orthodoxe sefarade) a demandé ....de ne pas être assi à coté d'une femme...

Donc, les noirs, qui se sont battus eux pour ne plus être obligés de s'assoir dans le fond des bus, mais nous les femmes, nous serons bientôt obligées, de nous assoir dans le fond de l'avion (déjà eu des cas où des religieux demandaient à échanger de place), au fond du bus, bref, nous critiquons le régime des mollah, mais nous sommes sur le chemin de les rattraper.





En deuxième, on peut rappeler que Smotritch , le nouveau copain de BN, si il est taxé de "terroriste juif", c'est à juste titre. Smotritch qui luttait, avec des camarades, contre le désengagement de Gaza, avait projeté de faire exploser une voiture à Tel-Aviv, ce qui lui a valu d'être retenu en prison le temps du désengagement, pour être libéré à la faveur du gouvernement de l'époque (c-a-d le même qu'actuellement ou presque) , qui souhaitait apaisé les "énervés".

Et en attendant les rebondissements du jour...! , Mandelbilt (le super procureur de l'état israélien) a donné un délai , qui sonnait comme un ultimatum aux avocats de BN pour sa convocation. Ils doivent d'expliquer les diverses affaires dont il est soupçonné. Ce délai, est que d'ici le 10 mai, les avocats doivent proposé une date jusqu'au 10 juillet, faute de quoi BN sera inculpé. Ce qui laisse un délai jusqu'au 10 juillet pour que BN et son super gouvernement de voter sa loi pour son immunité et autres petits amis.

Mais les pourparlers continuent..en vue de la formation du nouveau (ou presque) gouvernement.

Et la nouvelle pour rire un peu, le premier ministre souhaite baptiser un village du Golan du nom du président et ami, Donald Trump.

La semaine continuera assez tristement, car demain c'est Yom Hashoah, la semaine prochaine Yom Hazikaron, qui se poursuivrera dans la joie car le 9 c'est Yom Hastmahout

A propos, de Yom Hashoa, je vous conseille de suivre le compte Instagram @eva.stories dont le synopsis est "si une jeune fille avait eu Instagram pendant la Shoah?



