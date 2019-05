Let my people go, tentative d'analyse des résultats

Les analyses des résultats vont bon train, tout le monde sort de son chapeau, une théorie . Pour les uns, Kahol-lavan, bleublanc, aurait perdu, pour d'autres en 3 mois aurait obtenu un succès des plus honorable. Shaked-Benette et la nouvelle-droite, à la poubelle,tout comme Zéoute, ainsi que leurs 200'000 voix respectives, on en parle déjà plus, ils sont déjà tombés dans l'oubli.

Alors maintenant place aux rois du bal, car même si BN souhaite mener la danse, il a fort à faire, car (y a pas de femmes en face de lui) certains souhaitent danser la valse, d'autres le tango, et pour d'autres, c'est du disco, total la musique est discordante, et comme prévu, s'annonce la bataille entre les défenseurs de l'état de droit, et les défenseurs de casseroles.

BN en nommant Eshel, a montré ses couleurs: peut importe, la Loi. En effet, même si l'état a condamné Eshel et l'a est interdit à vie de la fonction publique, il ne l'est pas de la politique: la loi israélienne est trop vague pour cela.

En fait, un homme politique peut être corrompu et condamné et quand même faire de la politique. Idem pour le chef de file du Shass, qui sort de prison, il n'est pas illégal de faire de la politique. Donc, un homme politique peut avoir des casseroles, et même pourraient aller jusqu'à de très très grosses valises.... Kahol-lavan l'avait inscrit dans leur programme, voter une loi "mains propres", mais les israéliens sont tolérants et comme l'analyse Shagra, la corruption a empiré.

Le fait est que malgré, les nombreuses tentatives d'explications des adversaires de BN:

- l'affaire des robots (plusieurs millier de faux comptes sur internet ont été découvert faisant la propagande de BN)

- l'affaire des sous-marins voir l'explication de Shagra ou affaire 3000, où sans l'accord des ministres ou de la sécurité BN aurait (!) accepté que l'Egypte achète des sous-marins à l'Allemagne, en échange de menu $

-ou même L'appel de la petite fille de Shimon Peres dans une vidéo (sous-titrée en anglais) démontre la violence des "droitistes"...etc...

Malgré tout, tout, tout, les israéliens en demandent encore.

C'est vrai qu'une fake news se répand (6x) plus vite qu'une vraie nouvelle. Et BN a beaucoup usé de se stratagème en disséminant, des fausses sur fond de vraies nouvelles: Gantz malgré ses 20ans de service et ancien chef militaire a dû sortir des explications pour des fake news (téléphone, argent, harcèlement, ...) et a donné aux vraies informations, un air de fausses informations. Du coup, certains ont douté de la véracité sorties de la bouche de ces "gauchistes", qui sont passés pour des revanchards auprès de l'opinion.

La seule chose, où tout les analystes ou blogueurs sont d'accord, c'est qu'on a pas fini d'en entendre parler, à moins, que le gouvernement nous concocte une loi aussi sur la liberté d'expression..... puisqu'il veut déjà voter une loi sur l'immunité des fraudeurs, il faut se demander si cette loi sur l'immunité des élus passent, quelle sera la suivante?

(photo: let my people go, artiste Dan Resinger, au Musée Israël de Jérusalem, crédit photo @rosetelavivre )

Suivez moi sur Instagram : @rosetelavivre

Une analyse de Gideo Levy, d'Haretz, même si je ne suis pas d'accord avec lui.