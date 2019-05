10 millions le chiffre du jour

10 millions c'est le nombre attendu d'israéliens en 2024, toutes origines confondues. source statistiques israel La population Druze fait l'objet d'un rapport de l'office de la statistiques (lorsque j'aurais eu le temps de le lire...car c'est tout en hébreu).

4,1% de chômage en mars.

2,9% de déficit intérieur brut, ce qui devrait devoir faire encore augmenter les impôts!

26 nouveaux (futurs-ex-) ministres plus 6 sous-ministres (je sais pas trop ce que c'est) mais ce qui est sûr c'est que la facture budgétaire risque d'être lourde, peu importe, il faut gâter ses amis , BN doit les chouchouter.

Encore, 5 jours avant la fin de Pessah, ici en Eretz (israel) , qui dure 8 jours en Galout (entendez par là, en dehors d’Israël) . Et c'est long....

Et pour clore la journée, l'on est très heureux de l'apprendre, qu' un homme avec des casseroles, ne se promène jamais sans un autre homme, qui a autant de casseroles, c'est à dire que l'homme confident de BN, Monsieur Nathan Eshel, pourra malgré les accusations harcèlement sexuel, prendre part aux négociations concernant la coalition.

En résumé, dans un gouvernement, où le premier ministre doit s'expliquer dans la "possible" implication de 3 affaires de fraude, tandis que le chef de la commission électorale, a lui même porté plainte pour possible fraude aux élections, et que no1 de la liste du Shass, qui sort de prison pour corruption, est de nouveau soupçonné, et qu'il n'était pas sûr, il y a quelques temps encore de pouvoir siéger au gouvernement, donc autant dire, qu'Eshel, est un gagne petit....bref, tout va bien, puisqu'on continue d'être heureux d'être là.

Israël est en 13èmes position du bonheur index! alors ! youpi!

Merci! Bonnes fêtes!