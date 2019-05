Art, élections et Hametz

C'est les vacances! ouf, le temps de frotter et entre deux nettoyages*, entre deux articles politique, juste le temps de visiter une superbe expo, au Musée d'art de Tel-aviv.

Il s'agit d'une expo d'art figuratif (réaliste) d'artistes israéliens. Je vous ai sélectionné trois œuvres d'artistes féminines israéliennes.



Les photo (de haut en bas) , la première est celle d'une artiste Druze, Fatma Shanan. Lara, 2017. Fatma, née à Julis un village druze, et qui vit maintenant à Tel-aviv, partagée entre ses expos, elle est connue jusqu'à New-York.



La seconde d'une artiste, d'origine yemenite, Orit Akta Hildesheim, détail de l’œuvre, confinée, 2018-2019. , l'artiste ici, confie la difficulté (l'étouffement) de son premier mariage, ici symbolisé par la robe traditionnelle yemenite.



La troisieme Sigal Tsabari , transition, intérieur et extérieur, 2017.



Ces trois artistes, vous livre, leur vision d’Israël, qui peut-être si proche et si différente. J'espère vous donnera une vision des palettes israéliennes. et, de vous faire votre idée. D'abord, sur ces artistes aux œuvres vraiment magnifiques, qui dégagent chacune une force, et décrivent les différentes facettes du pays.

Ce qui souvent m'énerve, et aussi par les religieux- autant que par les non-israéliens, c'est que les personnes cherchent toujours à définir ce pays de manière simple et définitive, je décrirais Israël comme d'un pays aux milles visages, diversifié et même dès fois incompréhensible.

Cette expo, pour oublier un peu les élections, le suspens reste encore quand aux nombres de siège du Likoud, soit 35 ou 36, le siège "vacataire" irait à Yahadout HaTorah (ultra orthodoxe hassidisme/ ashkenazes (enfin un courant), tandis que le Shass est d’obédience ultra-orthodoxe séfarade) . lire plus sur timesofisrael

De fait, des juifs américains, eux, d'obédience, plus libérale, s'inquiètent, et Trump dans la foulée leur a interdit l'entrée d'un repas...le plan de paix de Trump a commencé à fuiter, une carte a été dévoilée sur internet, info ou intox. Gageons que si celle-ci est vraie, BN aura fort à faire avec les membres de son propre gouvernement!!

De fait, cette élection et le choix de (certains) israéliens ne font qu’agrandir le fossé entre "laïcs / normaux" et religieux. Même si l'on respecte, la cacheroute, même si l'on respecte le chabbat, la majorité des juifs n'ont pas une vie, complètement réglée aux rythmes de la loi religieuse. Les partis religieux eux, souhaitent que la population suivent aveuglement, leurs décisions. Et que faire du libre-arbitre? Le débat fait aussi rage aux seins des hôpitaux, qui à Pessah, doivent (pour garder leurs certificats de cacherout) interdire l'entrée de tout Hametz dans les hôpitaux. Certaines directions d’hôpitaux, ont décidé de ne pas suivre à la lettre cette injonction, d'autres ont dû demander l'aide de l'armée! pour l'aider à mettre en place la mesure!

Je vous laisse -votre propre interprétation- et Ici une analyse, intéressante.

Quand à moi, je retourne à mon ménage, en plus, il fait beau!

A+ , j'espère.

Voir plus de photos de l'expo sur mon compte Instagram @rosetelavivre



Crédit photo @rosetelavivre

{*nettoyage de Pessah, afin d'éliminer tout Hametz de la maison}