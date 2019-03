les élections en Israel : la bataille fait rage

Suite , faut avouer qu'on a dû mal à suivre, à 2o jours environ et avant Pourim, la campagne prend un ton différent, l'étau se resserre, les échanges se durcissent. Nettanyahou, est de plus en plus embourbé dans des affaires de corruption, et les partis en lisse, s'enfilent dans la brèche.



Certains électeurs (notamment la communauté francophone) sont indéfectibles à Miser BN. Leurs parti-pris, virent à l’idolâtrie.

En effet, il s'avère aussi que les intermédiaires de cette transaction (voir vidéo et ci-dessous) , très proches de Netanyahou, ont versé à celui-ci 16 million de shekels....et des accords pas très clair ont été signés.



Personne n'était au courant de ses accords pour l'achat de sous-marins!

Les députés Ofer Shelah et Omer Bar-Lev demandent une session parlementaire spéciale à la lueur des nouvelles révélations sur l'affaire 3000. Cette affaire ne pourra faire l'économie d'une enquête sur le rôle de Netanyahou dans le plus grave scandale de corruption de l'histoire du pays en ce qu'il touche à la sacro-sainte sécurité nationale. https://www.facebook.com/PartiBleuBlanc/videos/2244683742...