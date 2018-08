Vendredi avant Shabbat, il est d'habitude que les israéliens, fassent leurs courses, avant Shabbat vendredi soir, car le vendredi vers 15h00-16h00, tout s'arrête puisque les bus et les trains vont eux aussi respecter le Chabbat.

Seuls les shirouts = taxi commun (dans certaines villes) ont la possibilité d'offrir un service de transport public, enfin privé mais accessible à tous, les taxis restant quand même un luxe.



Bref, tout cela pour expliquer car la plupart du vendredi - pour ceux qui ne travaillent pas- est dans l'organisation des courses de la cuisine, car souvent pour les personnes même non pratiquantes (dites non-religieuses) il est de coutume de recevoir la famille le vendredi soir, est donc, l'occasion du repas familial.

A cette occasion, j'achète du pain, chez un boulanger géorgien. Le pain sort tout chaud du four rond, et vous devez résister à l'envie de le manger sur le chemin...quelques fois on craque quand même!!!

