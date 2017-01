Une jeune femme juive poignardée au Canada: silence des médias et toujours pas de condamnation de la classe politique

Une jeune femme juive de 27 ans a été poignardée mardi soir en pleine avenue Monkland à Montréal. Elle était dans un état critique mais les médecins ont réussi à stabiliser son état et disent ne plus craindre pour sa vie. Son agresseur a pris la fuite mais a été rattrapé deux heures plus tard. Il est interrogé pour savoir quelles ont été ses motivations et si sa victime était ciblée. http://lphinfo.com/2016/01/27/une-jeune-femme-juive-poign...